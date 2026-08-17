Lagarde soll am Mittwoch an einer Diskussion in Genf über die Weltwirtschaft teilnehmen, wie aus der am Freitag veröffentlichten Wochenagenda der EZB mit öffentlichen Auftritten hervorgeht. Solche Podiumsauftritte sind an sich nicht ungewöhnlich. Spekulationen darüber, dass Lagarde vor dem Ende ihrer achtjährigen Amtszeit in Frankfurt im Oktober 2027 ausscheiden könnte, kamen jedoch bereits im vergangenen Jahr auf.