Er hatte schon ‌im dritten Quartal das Wachstum gedrückt. Dieser Bremseffekt wurde jedoch durch ein kräftiges Plus bei den Konsumausgaben sowie ​bei ​den überwiegend KI-bezogenen Unternehmensinvestitionen ⁠in Ausrüstung mehr als ausgeglichen. Die ​Wirtschaft wuchs im ⁠vergangenen Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 4,3 ‌Prozent, nachdem sie im Zeitraum von April bis Juni um 2,2 Prozent zugelegt hatte. Der ‌Aussenhandel hat seit vier Quartalen in ​Folge nicht mehr zum Wachstum beigetragen.