Der Tycoon hatte sich wiederholt offen kritisch über Russlands Politik in seinem Sektor geäussert und bereits vor 2022 Probleme mit den Behörden gehabt. Im März 2025 wurde er in einem anderen Fall wegen Betrugsvorwürfen verhaftet und befindet sich seitdem in Haft. Das Korruptionsverfahren gegen ihn wurde dieses Jahr eingeleitet, die Anschuldigungen wies er jedoch zurück. Einige seiner Geschäftspartner baten Putin in Gesprächen um Vermittlung, doch der russische Präsident lehnte ein Eingreifen ab, so eine mit der Situation vertraute Person, die anonym bleiben wollte, da die Informationen nicht öffentlich seien.