Vadim Moshkovich schlug in der post-sowjetischen Ära des ungezügelten Kapitalismus mehrfach neue Wege ein, vom Wodka-Vertrieb bis zum Immobilienhandel. Schliesslich setzte er alles auf Rohstoffe und gründete Ros Agro, das russische Agrarunternehmen, das ihm sein Vermögen einbrachte.
Nach jahrzehntelangem Aufbau brach das Imperium letzten Monat zusammen, als ein Moskauer Gericht die Beschlagnahme der 49-prozentigen Familienbeteiligung an dem Unternehmen anordnete. Laut Staatsanwaltschaft verstiess Moshkovich gegen das Verbot, öffentliche Ämter mit geschäftlichen Aktivitäten zu verbinden, während er zwischen 2006 und 2014 der russischen Föderationsspitze angehörte, und missbrauchte seine politische Position zur illegalen Bereicherung.
Die Milliardäre des Landes stehen unter zunehmendem Druck des Staates. Die Anklagen reichen von Korruption über den Vorwurf der zivilen Unterstützung des Feindes bis hin zur doppelten Staatsbürgerschaft. Beschlagnahmungen von Vermögenswerten zerschlagen Wirtschaftsimperien und führen zu einer Umverteilung des Reichtums, der häufig an loyalere Unternehmensgruppen fliesst. Die jüngsten Anschuldigungen gegen Moshkovich werden auch anderen Mitgliedern der Elite nicht entgangen sein: Fünf der 20 reichsten Russen im «Bloomberg Billionaires Index» waren oder sind noch immer im herrschenden System tätig.
Allein im vergangenen Jahr beschlagnahmte Russland laut der Moskauer Anwaltskanzlei Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Vermögenswerte im Wert von 1,1 Billionen Rubel (15,1 Milliarden US-Dollar) im Rahmen von Antikorruptionsverfahren. Das ist etwa achtmal so viel wie im Jahr 2024 und entspricht rund einem Drittel der gesamten Vermögensbeschlagnahmungen, die der Staat im Jahr 2025 durchführen wird. In vielen Fällen hatten die betroffenen Geschäftsleute gewählte Ämter in Bundes- oder Regionalparlamenten inne und nutzten diese laut Anklage, um ihren Unternehmen zu bereichern.
Anklagepunkt: Korruption
«Antikorruptionsklagen entwickeln sich nicht mehr nur zu einem Instrument der Korruptionsbekämpfung, sondern zu einer treibenden Kraft hinter der Umverteilung von Vermögenswerten zugunsten des Staates», sagte Ilia Shumanov, geschäftsführender Gesellschafter von TriTrace Investigations, einem Unternehmen für Wirtschaftsinformationen, das die Verstaatlichungsbemühungen in Russland verfolgt.
Laut dem Eintrag im Handelsregister wurden die landwirtschaftlichen Vermögenswerte von Moshkovich nur wenige Tage nach der gerichtlichen Entscheidung zu ihrer Beschlagnahme an die Geschäftsführung einer Tochtergesellschaft der staatlichen Russischen Landwirtschaftsbank, auch bekannt als Rosselkhozbank, übergeben.
Die Beschlagnahmungen von Vermögenswerten, bei denen Korruption als konkreter Anklagepunkt angeführt wird, haben sich seit einer Entscheidung des russischen Verfassungsgerichts aus dem Jahr 2024 verstärkt. Damals urteilte das Gericht, dass die Verjährungsfrist, die eine zehnjährige Frist für die Verfolgung mutmasslicher Straftaten vorsah, nicht für das Vermögen von als korrupt eingestuften Beamten gilt.
Für einige der reichsten russischen Bürger, die politische Ämter bekleidet haben, ist dies eine besorgniserregende Entwicklung. Das Regierungssystem von Präsident Wladimir Putin nutzte häufig loyale Geschäftsleute als Einflusskanäle in den Regionen, heisst es. Im Gegenzug konnten die Wirtschaftsmagnaten oft ihre Geschäftsinteressen vertreten.
Roman Abramowitsch, einst der reichste Mann des Landes, war sieben Jahre lang Gouverneur der fernöstlichen Region Tschukotka. Andrej Gurjew, dessen Familie den Düngemittelhersteller PhosAgro kontrolliert, war Mitglied des Föderationsrates, der zweiten Kammer des Parlaments. Dort sitzt auch Suleiman Kerimow, dessen Familie einst Russlands grössten Goldproduzenten Polyus kontrollierte. Gegen keinen dieser Männer wurde ermittelt, und keinem wurde ein Fehlverhalten vorgeworfen. Bislang hatten die meisten der verstaatlichten Wirtschaftsmagnaten schwächere Verbindungen zum Kreml als einige der führenden Geschäftsleute des Landes.
Obwohl Moschkowitsch nicht als besonders eng mit den Machthabern verbunden galt, nahm er an mehreren Treffen mit Putin teil, darunter einem Treffen zwischen dem Kremlchef und Milliardären am 24. Februar 2022, nur wenige Stunden nach Beginn des grossangelegten Einmarsches in die Ukraine. Die meisten Anwesenden, darunter der Gründer von Ros Agro, wurden später mit Sanktionen belegt.
Der Tycoon hatte sich wiederholt offen kritisch über Russlands Politik in seinem Sektor geäussert und bereits vor 2022 Probleme mit den Behörden gehabt. Im März 2025 wurde er in einem anderen Fall wegen Betrugsvorwürfen verhaftet und befindet sich seitdem in Haft. Das Korruptionsverfahren gegen ihn wurde dieses Jahr eingeleitet, die Anschuldigungen wies er jedoch zurück. Einige seiner Geschäftspartner baten Putin in Gesprächen um Vermittlung, doch der russische Präsident lehnte ein Eingreifen ab, so eine mit der Situation vertraute Person, die anonym bleiben wollte, da die Informationen nicht öffentlich seien.
Der Anwalt des Geschäftsmanns reagierte nicht auf Anrufe und Nachrichten mit der Bitte um Stellungnahme, während Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zunächst keine Antwort gab. Auch Konstantin Strukow musste im vergangenen Jahr nach Korruptionsvorwürfen sein Imperium, das von Goldminen bis zur Landwirtschaft reichte, abgeben. Dies kam für einige seiner Kollegen überraschend, da der 67-jährige Geschäftsmann zeitlebens als regierungstreu galt.
Strukow ist Mitglied der regierenden Partei Einiges Russland und war über zwei Jahrzehnte Abgeordneter im Parlament der Region Tscheljabinsk, wo sein ehemaliges Hauptvermögen, der Goldminenbetreiber Juschuralzoloto, ansässig ist. 2021 verlieh Putin Strukow die Medaille II. Klasse des Ordens «Für Verdienste um das Vaterland», eine bedeutende staatliche Auszeichnung, die üblicherweise hochrangigen Beamten und Wirtschaftsführern für ihre Verdienste um die russische Wirtschaft verliehen wird.
«Der Kreml stützt sich auf die anhaltende Loyalität von Insidern und Schlüsselakteuren und hält das System mit einer Mischung aus Anreizen und Sanktionen zusammen», sagte Maria Snegovaya, Expertin für Russland und Eurasien am Center for Strategic and International Studies in Washington.
Die Tatsache, dass ehemalige, selbst loyale Beamte noch Jahre nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt mit Konsequenzen rechnen müssen, erinnere daran, dass die Zugehörigkeit zur Elite in Russland an Bedingungen geknüpft sei, so Snegovaya. Russland kämpft seit Langem mit Korruption. Im vergangenen Jahr belegte das Land im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International Platz 157 von 182 Ländern und befindet sich seit einem Jahrzehnt jedes Jahr im unteren Drittel der Rangliste.
Geldspenden an Staat als Schutzmittel
Seit dem Einmarsch in die Ukraine haben die Befürchtungen russischer Unternehmen vor Beschlagnahmungen zugenommen. Milliardäre haben beispielsweise ihre Lobbyarbeit intensiviert, um den Kreml endlich dazu zu bewegen, eine Frist für die Wiederaufnahme von Privatisierungsverfahren aus den 1990er- und frühen 2000er-Jahren festzulegen.
Im Mai erzielten sie einen formalen Erfolg, als die Staatsduma ein Gesetz verabschiedete, das eine zehnjährige Verjährungsfrist für die Überprüfung von Privatisierungsfällen vorsieht. Diese Frist gilt jedoch weiterhin nicht für Korruptionsklagen gegen amtierende und ehemalige Beamte. Damit bleiben einige der reichsten russischen Wirtschaftsmagnaten weiterhin gefährdet.
Einige bieten Geldspenden an. Kerimov, seit fast 18 Jahren russischer Senator, bot laut Insidern während eines Treffens hinter verschlossenen Türen zwischen Putin und russischen Wirtschaftsführern im März 100 Milliarden Rubel für den Staatshaushalt an. Sein Büro reagierte nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.
Russland, das mit den Kosten des anhaltenden Krieges zu kämpfen hat, hat Schwierigkeiten, viele der von seinen Tycoons beschlagnahmten Vermögenswerte zu verkaufen. Auktionen scheiterten immer wieder oder wurden als niederländische Auktionen neu gestartet, bei denen der Preis schrittweise gesenkt wurde, bis sich ein Käufer ergab. Im Mai gelang es dem Staat zweimal nicht, etwa 67 Prozent der Anteile an Yuzhuralzoloto und verbundenen Unternehmen, die sich früher im Besitz von Strukov befanden, zu verkaufen, und selbst bei einer niederländischen Auktion gab es keine nennenswerten Gebote.
Der dritte Versuch soll diesen Monat stattfinden, wobei der Staat ankündigt, dass er auch dann durchgeführt wird, wenn es nur einen einzigen Bieter gibt. Sogar der Moskauer Flughafen Domodedowo wurde Anfang des Jahres schliesslich für etwa die Hälfte des ursprünglichen Angebotspreises verkauft, nachdem eine frühere Auktion ebenfalls keine Käufer angezogen hatte.
Andere wohlhabende Russen werden sich nun mit Besorgnis fragen, ob ihre Vermögenswerte als Nächstes auf den Markt kommen könnten.
(Bloomberg/cash)