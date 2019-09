Auslöser für die Spekulationen ist ein Artikel in der italienischen Tagespresse, wonach der Rivale Otis Interesse am Aufzugs- und Rolltreppenhersteller aus Hergiswil bekunde. Am Vormittag haussieren Schindler PS um 4,5 Prozent auf 237 Franken. Der Gesamtmarkt (SMI) notiert um gut 0,2 Prozent über dem Schlussstand vom Vortag.

Wie die italienische Tageszeitung "Il Sole 24 Ore" berichtet, trat der zum US-Mischkonzern United Technologies gehörende Aufzugshersteller Otis jüngst an Schindler heran. Doch auch andere Rivalen seien am Innerschweizer Traditionsunternehmen interessiert, schrieb die Tageszeitung weiter. Auf Anfrage von "Il Sole 24 Ore" wollten sich weder Schindler, noch Otis oder United Technologies zu den Spekulationen äussern.

Beobachtern zufolge ist der Markt für Aufzüge und Rolltreppen im Umbruch. Sie spielen damit vor allem auf die Verkaufspläne des deutschen Stahlkonzerns ThyssenKrupp für die ähnlich gelagerten Geschäftsaktivitäten an.

Was einen Verkauf von Schindler ins Ausland anbetrifft, so hätten vermutlich die Familienaktionäre das letzte Wort. Sie kontrollieren gut 71 Prozent der Stimmen.

Nachdem die Valoren von Schindler alleine seit Mitte August um gut 13 Prozent zulegen konnten, errechnet sich seit Jahresbeginn ein Kursplus von gut 20 Prozent. Damit bewegen sich die Valoren im obersten Drittel der diesjährigen SMI-Gewinner.

(AWP)