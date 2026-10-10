Die Kritik an der Regierung klingt seit der Ankündigung der Wegzüge nicht ab. Der Kanton Zürich liegt bei den Unternehmenssteuern unter allen Kantonen auf dem letzten Platz. Die Angst vor einer Negativspirale wächst. «Ich gehe davon aus, dass es weitere Abgänge geben wird», sagte etwa Immobilienexperte Daniel Stocker Anfang der Woche im Interview der NZZ. Er arbeitet für die Immobilienberatungsfirma Jones Lang LaSalle.