"Ich könnte mir vorstellen, dass in den USA Ende der ersten Dezemberhälfte, zweite Dezemberhälfte eine Genehmigung erfolgen könnte", sagte Sahin am Mittwoch in einem Interview mit Reuters-TV. "Wenn sie so wollen ein Weihnachtsgeschenk." BioNTech und sein US-Partner Pfizer hatten zuvor gemeldet, dass ihr Corona-Impfstoff nach einer endgültigen Analyse einen Schutz von 95 Prozent vor Covid-19 bietet. Eine Notfallgenehmigung in den USA solle nun innerhalb weniger Tage bei der US-Gesundheitsbehörde FDA beantragt werden.

"Wir werden unsere Unterlagen in den USA bei der FDA jetzt am Freitag einreichen. Wir haben schon begonnen, hier in Europa bei der EMA unsere Unterlagen einzureichen, da wird das nächste Paket jetzt sehr kurzfristig erfolgen. Wir sind in sehr enger Abstimmung mit den Behörden." Wenn alles gut gehe, könnten die ersten Menschen in Europa in der zweiten Dezemberhälfte geimpft werden.

Positiv hatten Wissenschaftler vor allem die hohe Wirksamkeit von mehr als 94 Prozent des Impfstoffs bei Erwachsenen über 65 Jahren gewertet. "Der Impfstoff scheint zu wirken, egal ob jung oder alt. Die Wirksamkeit gerade in der älteren Population ist ja so wichtig, gerade weil die natürlich ein sehr viel höheres Risiko hat, an sehr schweren Covid-Erkrankungen zu leiden", sagte Sahin dazu. Zwischen den verschiedenen Impfstoffherstellern erwartet er zunächst keine Konkurrenzsituation, da viele Milliarden Impfstoffdosen benötigt würden. "Jede zugelassene Impfstoffdosis, die jemand liefern kann, ist willkommen."

Ein Knackpunkt ist derzeit noch die ultrakalte Lagerung von minus 70 Grad, die der Impfstoff von Biontech und Pfizer im Vergleich zu dem Vakzin des Konkurrenten Moderna benötigt, der nach Daten des US-Biotechkonzerns einen Schutz von 94,5 Prozent vor Covid-19 bietet. Das erschwert die Logistik. Daran arbeiten die Unternehmen aber, die gegenwärtige Formulierung sei eine temporäre, sagte Sahin nun. "Wir möchten eine Formulierung entwickeln, die uns erlaubt, auch in Entwicklungsländern Impfstoffe bereitzustellen. Ich erwarte, dass wir in der zweiten Jahreshälfte 2021 eine Formulierung haben werden, die für einen Transport ohne Kühlkette geeignet ist, zu jedem Platz auf diesem Planeten."

