Die Führung des Verteidigungsministeriums habe die Mitteilung erhalten, der Starshield-Dienst von SpaceX für das ukrainische Militär müsse verlangsamt werden. Zwei mit der Angelegenheit vertraute US-Regierungsvertreter und ein weiterer westlicher Regierungsvertreter sagten nicht, wer im Weissen Haus die Entscheidung getroffen habe und wer für die Umsetzung verantwortlich gewesen sei.
Ukrainische Regierungsvertreter hatten in dieser Woche mitgeteilt, militärische Starlink-Empfänger an schnell fliegenden ukrainischen Drohnen funktionierten plötzlich nicht mehr. Dies habe Angriffe gegen russische Truppen in besetzten Gebieten und den Abschuss russischer Schahed-Drohnen beeinträchtigt. Am Donnerstag sagte eine Person im ukrainischen Verteidigungsministerium, die Empfänger funktionierten inzwischen während des Flugs wieder, jedoch nur bis zu einer Geschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde.
Die vorübergehende Einschränkung von Starshield erfolgte, als Präsident Donald Trump Druck auf Kiew ausübte, Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen. Er macht diese für die stark gestiegenen Energiepreise verantwortlich, die die Aussichten seiner Republikanischen Partei bei den Zwischenwahlen im November trüben. Experten zufolge ist der Anstieg der Energiekosten allerdings vor allem eine Folge des US-israelischen Krieges mit dem Iran. Dieser habe iranische Angriffe auf Energieanlagen nach sich gezogen und die wichtige Strasse von Hormus weitgehend lahmgelegt. Auf eine Bitte um Stellungnahme zu der Anweisung, Starshield einzuschränken, sagte ein hochrangiger US-Vertreter: «Eine solche Anweisung hat der Präsident nie erteilt.» Das Weisse Haus antwortete nicht auf Fragen, ob andere Regierungsvertreter die Anweisung erteilt haben könnten.
Starshield wurde von SpaceX speziell für staatliche Kunden und Kunden im Bereich der nationalen Sicherheit entwickelt, insbesondere für das US-Verteidigungsministerium. Starshield nutzt die Starlink-Konstellation als Basis. SpaceX-Chef Elon Musk erklärte am Mittwoch auf X, da Starshield-Systeme der US-Regierung gehörten und von ihr kontrolliert würden, entscheide das US-Militär oder der Präsident über Einschränkungen bei Geschwindigkeit oder Nutzung. Das Unternehmen, das US-Verteidigungsministerium und die ukrainische Botschaft in Washington äusserten sich bisher nicht zu dem Bericht.
(Reuters)