Die vorübergehende Einschränkung von Starshield erfolgte, als Präsident Donald Trump Druck auf Kiew ausübte, Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen. Er macht diese für die ​stark gestiegenen Energiepreise verantwortlich, die die Aussichten seiner Republikanischen Partei bei den ​Zwischenwahlen im November trüben. Experten zufolge ist der Anstieg ​der Energiekosten allerdings vor allem eine Folge des US-israelischen Krieges mit dem Iran. Dieser habe iranische Angriffe auf Energieanlagen ‌nach sich gezogen und die wichtige Strasse von Hormus weitgehend lahmgelegt. Auf eine Bitte um Stellungnahme zu der Anweisung, Starshield einzuschränken, sagte ein hochrangiger US-Vertreter: «Eine solche Anweisung hat der Präsident nie ​erteilt.» ​Das Weisse Haus antwortete nicht auf Fragen, ob ⁠andere Regierungsvertreter die Anweisung erteilt haben könnten.