Für die kommenden zwölf Monate rechnen der Hauseigentümerverband Schweiz und die Immobilienexperten von Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE) aufgrund einer Umfrage unter Immobilienexperten mit höheren Preisen, vor allem in Städten und gut erschlossenen Agglomerationen. Dies geht aus der am Montag veröffentlichten Herbstumfrage 2026 für Immobilien hervor. Dabei gaben rund die Hälfte der 692 Befragten an, dass sie steigende Preise sowohl für Eigentumswohnungen als auch für Einfamilienhäuser erwarten. Die Mehrheit der übrigen Experten geht zumindest von stabilen Marktverhältnissen aus.