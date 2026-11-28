Jahrzehntelang kleidete das Traditionshaus Müller Mode die Männer in Schmerikon SG ein. Erst vor wenigen Monaten krempelte Betreiber Ralf Ackermann das Geschäft um – ohne Erfolg. Jetzt zieht er die Reissleine.
aktualisiert um 08:00
Von Bernadette Hogg
80 Jahre lang hat das Geschäft Müller Mode die Hauptstrasse in der Gemeinde Schmerikon SG geprägt. Der traditionsreiche Herrenausstatter ist im Dorf eine Institution. Inhaber Ralf Ackermann (57) und seine Mitarbeitenden beraten die Kunden persönlich, nehmen selber Änderungen an den Anzügen und Hemden vor. Doch damit ist jetzt Schluss. Müller Mode ist konkurs. Am Dienstag versiegelte das Konkursamt St. Gallen den Eingang zum Laden.
Das Aus kam für Betreiber Ackermann und für die vier Angestellten nicht Knall auf Fall. «Sie haben es alle gewusst, wir haben alles kommuniziert», sagt Ackermann auf Anfrage von Blick. «Man weiss aber nie, wie schnell es passiert», schiebt der Geschäftsführer nach. Deshalb erfuhr das Personal erst am Dienstagmorgen vom definitiven Ende.