Expansionskurs im Frühling

In diesem Frühling unternahm Ackermann einen letzten Anlauf, um das Traditionsgeschäft zu retten. Er schuf klarere Strukturen und setzte stärker auf bestimmte Marken. Teil der Massnahmen war, dass er im März an der Hauptstrasse den neuen Laden «Ackermann Made to Measure» eröffnete. Dort fokussiert sich Ackermann auf Massanfertigungen. Das Ziel: neue Kundschaft anzulocken.

Die neue Strategie ging nur halb auf. Der neue Laden bleibt geöffnet. Beim Traditionshaus Müller Mode ist Ackermann die finanzielle Wende aber nicht gelungen. «Vom kleinen Geschäft sind in den letzten Monaten zehntausende Franken zum grossen Laden übergeflossen», erklärt Ackermann. Heisst: Mit den Einnahmen von «Ackermann Made to Measure» musste er den alteingesessenen Betrieb querfinanzieren.

Bei Müller Mode lief das Geschäft schon länger nicht mehr gut. «Seit Corona ist alles schwieriger geworden», sagt Ackermann. «Das Geschäft wurde in letzter Zeit immer weniger frequentiert. Der Schweizer hat schlicht weniger Franken im Hosensack», erzählt der Inhaber.

Hitzesommer war der letzte Sargnagel

Die heissen Sommermonate setzten Müller Mode besonders zu. «Wir hatten einen unterirdischen Sommer», sagt Ackermann. Er vermutet, dass die Schweizer wegen der Hitze weniger Anzüge und Hemden kauften. Erschwerend kam hinzu: Im Laden fehlte eine Klimaanlage.

Mittlerweile liegt kaum mehr Ware in den Regalen, Ackermann hat zuletzt noch die Restbestände verkauft. Immerhin: Für die Belegschaft gibt es gute Nachrichten: «Ihre Löhne sind alle bereits ausbezahlt», sagt Ackermann. Einige Angestellte hätten auch schon eine neue Stelle gefunden.

Lädelisterben greift um sich

Müller Mode gehört zu den vielen Schweizer Traditionsläden, die ihren Betrieb einstellen mussten. Das Problem besteht schon seit Jahren. «In den Städten ist das schon seit Jahren Thema, jetzt trifft es auch uns auf dem Land», sagt Ackermann zu Blick.

Derzeit scheint sich das Lädelisterben wieder zu intensivieren. Das zeigt etwa das Beispiel St. Gallen: In der dortigen Einkaufsmeile macht ein Laden nach dem anderen dicht – die Sprüngli-Filiale, das Haushaltwarengeschäft WMF und der Schuhladen Tiefenbacher Schuhe verschwanden innerhalb einer Woche. Und auch in Winterthur müssen das 150-jährige Schuhhaus Peterhans, das Sportgeschäft Intersport Egli sowie die Papeterie Schoch bald für immer ihre Türen schliessen.

Dieser Artikel erschien zuerst bei Blick.ch.