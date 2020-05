Die Vorbereitungen dazu liefen unter dem Decknamen "Project Defend", berichtete "The Times" am Freitag unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen. Demnach sollen die wichtigsten wirtschaftlichen Schwachpunkte Grossbritanniens zunächst identifiziert werden.

Dies sei Teil eines umfassenderen neuen Ansatzes zur nationalen Sicherheit. An dessen Ende könne eine "Rückführung" wichtiger Produktionskapazitäten wie etwa für Arzneimittel stehen, die von der Regierung unterstützt werde. Geleitet werde das Projekt von Aussenminister Dominic Raab, schreibt das Blatt.

Governments that may have “ulterior motives”, such as China, would be prevented from taking over struggling British companies under new legislation, Boris Johnson said yesterday. https://t.co/P3j6PXFpoB

— The Times (@thetimes) May 21, 2020