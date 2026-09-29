Schon zum Börsenauftakt waren Sheins Anteile damals ins Minus gerutscht. Steigende Logistikkosten bedingt durch die Lage im Nahen Osten und neue Zollregelungen in den USA und Europa waren damals schon ein Problem. In der EU gilt ausserdem ab dem 1. November eine neue Bearbeitungsgebühr für Importe aus Drittländern, mit der Brüssel die Flut an Billigpaketen eindämmen will. Die neuen Regeln dürften auch Shein und andere Onlinehändler wie Temu oder AliExpress betreffen.