Bei ‌Projekten ⁠mit einem Gesamtvolumen von 3,5 Billionen Dollar drohten bis 2030 Abschreibungen, wie ⁠aus einer am Dienstag veröffentlichten Analyse der Beratungsfirma Gartner hervorging. Dies sei etwa die ‌Hälfte der Ausgaben in diesem Zeitraum. «Unsere Untersuchungen deuten ‌darauf hin, dass die ​KI-Umsätze im Geschäfts- und Privatkundenbereich nicht ausreichen werden, um Gewinne zu erzielen», sagte Gartner-Experte Will Sommer.