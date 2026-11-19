Positive Aussichten

In den kommenden Jahren geht Bain&Company von weiterem Wachstum der Luxusindustrie aus. Die Umsätze im weltweiten Luxusmarkt könnten bis 2035 in den Bereich von 2,2 bis 2,6 Billionen Euro anwachsen, so die Erwartung. Für 2027 wird mit einem Zuwachs von bis zu 4 Prozent gerechnet.