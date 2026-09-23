Ein weiteres Argument für einen stärkeren Franken gegenüber dem Euro sei der jüngste Hinweis von SNB-Präsident Martin Schlegel zur erhöhten Interventionsbereitschaft am Devisenmarkt. Dies könne als Vorbereitung auf eine künftige Straffung der Geldpolitik respektive als eine Hinwendung zu einer restriktiveren Haltung gedeutet werden. Gleichzeitig signalisieren Modellrechnungen, dass die SNB seit April kaum oder gar nicht interveniert hat. Ebenso zeigen die verschiedenen Indikatoren zur Marktpositionierung weiterhin Netto-Short-Positionen im Franken.