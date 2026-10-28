Weder in den USA noch in der Eurozone dürften die Währungshüter die Zinsen an den aktuellen Sitzungen ändern. «Kurz vor den Zwischenwahlen in den USA wäre eine Zinsänderung auch zu politisch angehaucht», hiess es dazu am Markt. Umso wichtiger werden die begleitenden Kommentare. «Auch wenn es von Fed-Chef Kevin Warsh keine Forward Guidance geben wird, dürfte der Markt seine Aussagen bezüglich der Inflation und den engeren Finanzierungsbedingungen für Unternehmen sowie Haushalte sehr genau anschauen», erklärte ein Händler. Auch von der EZB am Donnerstag wird keine Änderung erwartet, hier stehen dann eher Aussagen zur Krise in Frankreich im Vordergrund.