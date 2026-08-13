Die Hersteller gehen jedoch nicht davon aus, dass Verbraucher ganz auf Eis verzichten. Sie setzen vielmehr darauf, dass die Kunden weiterhin zugreifen, wenn die Produkte weniger Kalorien, mehr Protein und natürlichere Zutaten bieten. «Wir wollen immer noch geniessen, aber mit dem Gefühl, uns etwas Gutes zu tun», sagte Lisa Vortsman, Marketing- ‌und Innovationschefin für die USA bei der Magnum Ice Cream Company, der Nachrichtenagentur Reuters. Das Unternehmen, zu dem auch Ben & Jerry's gehört, treibe die Entwicklung gesünderer Produkte so schnell voran wie nie zuvor.