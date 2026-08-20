Beide Institutionen - SNB wie US-Finanzministerium - gehen dabei identisch vor und erzielen ähnliche Effekte. Die USA verknappen mit Rückkäufen das Angebot am Anleihemarkt, was die Zinskurve am langen Ende drückt. Die SNB verringert bei Bedarf mit Euro-Käufen das Angebot der Gemeinschaftswährung, und ein unerwünschter Anstieg des Frankens wird damit oft rückgängig gemacht. Wenn die Schweiz also eine Währungsmanipulatorin ist, dann sind die USA Zinsmanipulatoren.