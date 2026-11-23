«Totgesagte leben länger». Dieses Sprichwort trifft auf die Aktien des Schaffhauser Verpackungsspezialisten SIG zu. Noch vor einem Jahr notierten sie unter acht Franken und gehörten damit zu den günstigsten Titeln am Schweizer Markt. Dann schossen die Papiere in Windeseile auf ein vorwärtsgerichtetes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von fast 21,9x – dem langfristigen Durchschnitt.
Grund war eine umfassende Restrukturierung, die der Markt gut aufnahm. Als die Schaffhauser schliesslich bei der Publikation der Ergebnisse zum dritten Quartal 2026 die mittelfristigen Margenprognosen anhoben, war der Fall klar: Der Turnaround war geglückt.
Nun, nach dem starken Kursverlauf, gibt es laut Fachleuten allerdings nur noch etwas weniger als zehn Prozent Luft nach oben. Traurige Nachricht für Value-Anleger: Der Zug bei SIG ist damit abgefahren.
Für alle, die ihn verpasst haben, gibt es jedoch eine zweite Chance. Wer nach Unternehmen sucht, die wie SIG über hohes Aufholpotenzial verfügen, kommt am finnischen Konkurrenten Huhtamäki nicht vorbei. Den Verpackungskonzern aus Espoo plagt die gleiche Krankheit wie SIG – allerdings mit deutlich milderem Verlauf. Und: Im Direktvergleich schlagen die Finnen die Schaffhauser in fünf von sieben Punkten. Für Value-Investoren also eine gute Alternative.
Selbsthilfe statt Nachfragehoffnung
Eine schwache Nachfrage nach Foodservice-Verpackungen, ein taumelnder nordamerikanischer Markt und Konsumentinnen und Konsumenten, die angesichts der Lebenshaltungskosten Coffee-to-go und Take-away öfter auslassen. Dazu kommen Rohstoff- und Transportkosten. Die Summe davon hat SIG vor kurzer Zeit fast in die Knie gezwungen, und belastet den Aktienkurs von Huhtamäki bis heute: In fünf Jahren haben die Papiere über 40 Prozent an Wert verloren.
Jenseits der Börse meisterte der Konzern die Herausforderungen aber nicht schlecht: Im dritten Quartal 2026 steigerten die Espooer den Umsatz um 5 Prozent auf etwas über 1 Milliarde Euro. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich von 10,3 auf 10,9 Prozent, der Gewinn pro Aktie stieg um 10 Prozent. Zwar brach das Nordamerika-Geschäft um neun Prozent ein, doch das Segment Flexible Packaging wuchs um 18 Prozent.
Der Markt hatte sich dennoch etwas mehr erhofft und strafte die Aktie ab: Das bereinigte EBIT lag rund neun Prozent unter den Erwartungen, der Kurs tauchte auf fast 25 Euro – ein Sechs-Jahre-Tief. Hier beginnt die eigentliche Geschichte.
Denn Konzernchef Ralf Wunderlich hat Gegenmassnahmen angekündigt: bessere Beschaffung, Kostensenkungen – und einen möglichen Umbau «hin zu einem optimaleren Produktions-Footprint». Zwar fällt das Wort Restrukturierung nicht, doch die Kriterien erfüllt das Programm.
Die gleichen Punkte heben auch die Analysten hervor. Die UBS etwa sieht Standortsanierungen, Kostenreduktionen und «Footprint-Entscheidungen» als zentralen Hebel, um die Margenerholung voranzutreiben. Barclays teilt diese Einschätzung zumindest in der Branchenlogik: Die Margenerholung im Verpackungssektor hängt von Preisdurchsetzung und Sparprogrammen ab – nicht von einer Nachfragebelebung.
Es scheint also, dass sich viel selbst machen lässt – das sogenannte «Self-Help». Das erinnert stark an SIG und deren Restrukturierung.
Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied: SIG musste den Neustart mit einer Nettoverschuldung vom 3,1-Fachen des EBITDA stemmen – ihr fiel damals auch die Dividende zum Opfer. Huhtamäkis Verschuldung steht beim 1,9-Fachen, und der Konzern hat den Verschuldungsgrad in den letzten Jahren sogar senken können.
Den Umbau können sich die Finnen also aus dem laufenden Geschäft leisten. Zwar dürften «Footprint»-Massnahmen respektive Standortsanierungen kurzfristig belasten – im ersten Halbjahr schlug etwa eine entsprechende Abschreibung von 16 Millionen Euro zu Buche –, doch die Bilanz verkraftet das ohne Weiteres.
Dass die Selbsthilfe gemäss Unternehmensangaben wirkt, zeigt das Segment Flexible Packaging: Dort, wo Huhtamäki schwache Einheiten seit zwei Jahren konsequent saniert, stieg die bereinigte Marge von 7,3 Prozent im dritten Quartal 2024 auf 10,0 Prozent vor einem Jahr und zuletzt auf 10,6 Prozent.
Ein «Aber» gibt es: Da die Margenerholung über Preise und Sparprogramme laufen, nicht über die Nachfrage, sei eine fundamentale Neubewertung aber nicht angemessen, so Barclays. Die Briten haben den Bewertungsmassstab deshalb sogar von 13 auf 12 Jahresgewinne gesenkt.
Die UBS wiederum hat die Margenerholung nach hinten verschoben und die Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2027/28 um acht bis neun Prozent gesenkt. Der schwache nordamerikanische Markt und die Inputkosteninflation dürften vorerst nicht so schnell verschwinden.
Fünf zu zwei: Der Punktsieg geht an die Finnen
Bringt man SIG und Huhtamäki auf die Waage, fällt der Punktsieg klar aus. Für die Finnen spricht die Bewertung: Das KGV liegt bei 10,5, das Verhältnis von Unternehmenswert zum EBITDA bei knapp acht. SIG wird je nach Kennzahl mit bis zum Doppelten bewertet.
Für Huhtamäki spricht auch die Dividende: 1,14 Euro je Aktie, gemessen am Kurs eine Rendite von 4,2 Prozent – gegenüber null bei den Schweizern. Zwar beabsichtigt SIG, im kommenden Jahr eine Ausschüttung aufzunehmen, mit der Stabilität der 17 Dividendenerhöhungen der Finnen können die Schaffhauser aber nicht mithalten. Die Huhtamäki-Dividende ist zudem solide gedeckt: Der freie Cashflow übersteigt die Dividendensumme um mehr als das Doppelte.
Auch Bilanzqualität und Analystenpotenzial gehen an die Finnen: Der freie Cashflow-Yield ist zwei Drittel höher, die Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA um einen Drittel tiefer. Die zehn beobachtenden Analystenhäuser sehen das Kursziel im Schnitt zudem fast 30 Prozent über dem aktuellen Kurs. Sollte sich die Lage bessern, dürften die Kursziele aber nach oben angepasst werden – so wie damals bei SIG.
Zwei Kategorien gehen jedoch an SIG: die EBITDA-Marge – 20 gegenüber 12 Prozent – und das Kursmomentum. Doch genau das macht die Ausgangslage interessant: SIG zeigt, wohin die Reise gehen kann. Und Huhtamäki ist noch nicht dort. Totgesagte leben eben länger.
Schnäppchen oder Value-Falle?
Für Value-Anlegerinnen und -Anleger ist Huhtamäki nicht zuletzt wegen der Bewertung einen Blick wert: Das KGV von 10,5 liegt auf einem 15-Jahre-Tief, das Verhältnis von Unternehmenswert zum EBITDA notiert auf ähnlich tiefem Niveau.
Die Skeptiker haben freilich ein gewichtiges Argument: das Wachstum. Der Umsatz schrumpfte 2025 um 4 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie verharrt seit vier Jahren bei rund 2,48 Euro; bis 2028 erwarten die Analysten lediglich 2,70 Euro. Huhtamäki ist also kein Wachstumsunternehmen.
Dennoch fällt der Value-Fallen-Check beruhigend aus: Die Dividende ist gedeckt, die Bilanz solide, der Margenhebel adressiert und im Segment Flexible Packaging bereits erprobt. Ob aus der tiefen Bewertung ein Schnäppchen wird, entscheidet sich nun am Margenpfad.
Die nächsten Hinweise erhalten Anlegerinnen und Anleger Mitte Februar 2027, wenn Huhtamäki das Geschäftsjahr 2026 präsentiert. Dann muss ersichtlich sein, ob die Footprint-Entscheide greifen. Und sollte es dennoch etwas länger für die Trendwende dauern, tröstet die Dividende.