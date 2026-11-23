Für alle, die ihn verpasst haben, gibt es jedoch eine zweite Chance. Wer nach Unternehmen sucht, die wie SIG über hohes Aufholpotenzial verfügen, kommt am finnischen Konkurrenten Huhtamäki nicht vorbei. Den Verpackungskonzern aus Espoo plagt die gleiche Krankheit wie SIG – allerdings mit deutlich milderem Verlauf. Und: Im Direktvergleich schlagen die Finnen die Schaffhauser in fünf von sieben Punkten. Für Value-Investoren also eine gute Alternative.