Nach dem überraschend deutlichen Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen drängt sich unweigerlich die Frage auf, mit wem die Partei in die nächste Präsidentschaftswahl 2028 zieht. Im folgenden einige potenzielle Anwärter auf die Kandidatur, um die sich bereits verstärkt Spekulationen ranken. Die Aufstellung ist alphabetisch sortiert nach Kategorien: