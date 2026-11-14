Nach dem überraschend deutlichen Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen drängt sich unweigerlich die Frage auf, mit wem die Partei in die nächste Präsidentschaftswahl 2028 zieht. Im folgenden einige potenzielle Anwärter auf die Kandidatur, um die sich bereits verstärkt Spekulationen ranken. Die Aufstellung ist alphabetisch sortiert nach Kategorien:
Gouverneure aus US-Bundesstaaten
- Andy Beshear: Der 48-Jährige ist Gouverneur von Kentucky - und das schon in der zweiten Amtszeit, obwohl der Bundesstaat ansonsten überwiegend von republikanischen Politikern dominiert wird. Seit diesem Jahr ist Beshear Vorsitzender der Vereinigung demokratischer Gouverneure, was dem ausserhalb von Kentucky bislang wenig bekannten Politiker eine landesweite Plattform bietet. In einem Interview auf eine mögliche Kandidatur angesprochen, erklärte er, bei dem Gedanken fühle er sich wohl.
- Gavin Newsom: Der scheidende Gouverneur von Kalifornien wird seit Längerem als Kandidat gehandelt. Nach zwei Amtszeiten durfte er bei den Zwischenwahlen nicht erneut für den Posten kandidieren, womit er demnächst frei ist für andere Aufgaben. Der 59-Jährige gehört zu den prominentesten Gesichtern seiner Partei. Er hat sich als einer der schärfsten Kritiker Trumps profiliert, so auch im Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Newsom hat angekündigt, sich nach den Zwischenwahlen ernsthaft mit der Frage zu befassen, ob er 2028 antritt.
- JB Pritzker: Der Gouverneur von Illinois wurde am Dienstag im Amt bestätigt. Er hat gleichwohl nicht ausgeschlossen, sich um die Präsidentschaftskandidatur zu bewerben. Der 61-Jährige hat die Demokraten aufgefordert, nach ihrer Übernahme des Kongresses im Januar entschlossen zu handeln. Einem Bericht des Senders NBC zufolge will er einen detaillierten Fahrplan mit Gesetzesinitiativen vorlegen. Ein solcher Schritt könnte darauf abzielen, seine Präsidentschaftsambitionen zu unterstreichen. Pritzker ist Erbe des Hyatt-Hotelimperiums. Als Milliardär ist er weniger abhängig von Wahlspenden, allerdings könnte er sich auch mit Vorbehalten konfrontiert sehen, dass er die wirtschaftlichen Sorgen vieler Amerikaner nicht verstehe.
- Josh Shapiro: Als Gouverneur von Pennsylvania regiert der 53-Jährige einen Bundesstaat, der bei Präsidentschaftswahlen zu den entscheidenden Swing States zählt - mal setzen sich dort die Demokraten durch, dann wieder die Republikaner. Am Dienstag wurde er wiedergewählt. Er hat erklärt, «Teil der Debatte» sein zu wollen, in welche Richtung die USA gehen. Allerdings gilt Shapiro, der jüdischen Glaubens ist, als pro-israelischer Demokrat. In der Partei wächst jedoch die Kritik an Israel wegen der Kriege im Gazastreifen und im Iran. Das könnte für Shapiro zum Problem werden, auch wenn er sich gegen den von den USA und Israel begonnenen Iran-Krieg ausgesprochen hat.
Weitere Gouverneure, die immer wieder genannt werden, sind Wes Moore (Maryland), der allerdings eine Kandidatur ausgeschlossen hat, und Gretchen Whitmer (Michigan). Sie hat entsprechende Spekulationen aber bislang stets heruntergespielt.
Frühere Bewerber
- Pete Buttigieg: Buttigieg nahm 2020 bereits einen Anlauf auf die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten, scheiterte aber. Unter Joe Biden wurde er dann Verkehrsminister. Im August sagte er in einem Podcast, er sei eher dazu geneigt, sich zu bewerben, als nicht. Der 44-Jährige gilt als schlagfertiger Debattierer. Bei seiner erfolglosen Kampagne im Jahr 2020 schnitt er allerdings bei schwarzen Wählern, die zu den wichtigsten Unterstützern der Demokraten zählen, schlecht ab.
- Kamala Harris: Die Ex-Vizepräsidentin gehört zu den bekanntesten Vertreterinnen ihrer Partei. Bei der Wahl 2024 scheiterte sie gegen Trump. Allerdings war sie erst spät als Ersatz für Biden als Spitzenkandidatin eingesprungen. Seitdem hat die 62-Jährige immer wieder selbst Spekulationen geschürt, dass sie es noch einmal versuchen könnte. «Vielleicht, vielleicht. Ich denke darüber nach», sagte sie etwa im April. Insgesamt wäre es ihr dritter Anlauf auf das Weisse Haus, nachdem sie sich bereits 2020 bei den parteiinternen Vorwahlen vergeblich um die Kandidatur bemüht hatte.
Senatoren und Abgeordnete
- Mark Kelly: Der frühere Astronaut und Navy-Pilot vertritt als Senator im Kongress Arizona, einen der wichtigen Swing States, die bei Präsidentschaftswahlen oft das Zünglein an der Waage sind. Der 62-Jährige hat nicht ausgeschlossen, sich um die Kandidatur zu bewerben. Bei Wahlspendern kommt er gut an. Allerdings gilt er als Vertreter der konservativeren Parteifraktion, womit er bei vielen Anhängern der Demokraten, die eher zum progressiveren Flügel tendieren, auf Widerstand stossen könnte.
- Jon Ossoff: Der frisch wiedergewählte Senator aus Georgia zählt zu den Demokraten, die gerade besonders stark ins Rampenlicht rücken. Grund dafür sind Auftritte, bei denen er Trump in ungewöhnlich deutlicher Sprache als korrupt und amtsunfähig verurteilte und damit für Schlagzeilen sorgte. Der 39-Jährige hat jedoch wiederholt bestritten, eine Bewerbung für 2028 zu planen. In einer Debatte im Oktober während seines Wahlkampfs für den Senat erklärte er, er habe «null Interesse» an einer Präsidentschaftskandidatur.
- Alexandria Ocasio-Cortez: Die Kongressabgeordnete aus New York ist eine der bekanntesten Vertreterinnen des linken Parteiflügels. Sie bezeichnet sich selbst als demokratische Sozialistin und ist eine enge Mitstreiterin von US-Senator Bernie Sanders, einem Urgestein linker Politik in den USA. Die 37-Jährige trifft mit ihrem vehementen Eintreten für mehr soziale Gerechtigkeit den Nerv vieler Anhänger der Demokraten. Zu ihren öffentlichen Auftritten kommen regelmässig grosse Menschenmengen, die begeistert ihre Initialen «AOC» skandieren. Eine Präsidentschaftskandidatur hat sie nicht ausgeschlossen. In der Partei wird jedoch bezweifelt, ob sie mit ihrer Haltung auch eine Mehrheit der Amerikaner überzeugen kann.
(Reuters)