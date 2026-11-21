Als das Münchner Rüstungs-Startup Helsing vergangene Woche seine KI-gestützte Gefechtsfeld-Software vorstellte, waren viele mit dem Palantir-Vergleich schnell bei der Hand. Mit «Clarity» wolle Helsing dem «Maven»-System des US-Sicherheitskonzerns Konkurrenz machen, lauteten die Schlagzeilen. Hinter der Sehnsucht nach einer Alternative zur amerikanischen Militär-Software steckt die Hoffnung vieler Verteidigungsministerien in Europa, sich in diesem Bereich unabhängiger zu machen von den USA, die zunehmend als unsicherer Verbündeter gesehen werden. Die Aufgabe: Mittels Künstlicher Intelligenz (KI) die Flut von verfügbaren Informationen über die militärische Lage sammeln, aufbereiten und Vorschläge für eine geeignete Reaktion auf dem Gefechtsfeld machen. Aber können die Europäer, was Palantir kann?
Die Niederlande etwa nutzen Teile der Palantir-Software, wollen aber binnen zwei Jahren eine europäische Alternative aufbauen - mit heimischen und ausländischen Firmen. Gespräche mit potenziellen Lieferanten gibt es schon. «Wir haben viel Wissen in Europa, wenn es um KI und Entscheidungsfindung geht. Aber es ist sehr fragmentiert, und das ist das Problem», sagte der für die Beschaffung zuständige Verteidigungsstaatssekretär Derk Boswijk der Nachrichtenagentur Reuters.
Eine europäische Militärsoftware, die so viel kann und die sich so bewährt hat wie «Maven», gibt es nicht, wie mehrere Regierungs- und Rüstungsvertreter einräumen. Das Militär steht also vor einem Dilemma: mehr strategische Autonomie oder mehr erprobte Zuverlässigkeit? Frankreich arbeitet derzeit an einer eigenen, KI-gestützten Militärplattform mit dem Namen «Arcadia». Aber auch das System komme nicht aus einer Hand, sondern werde sich mehrerer Zulieferer bedienen, sagt der stellvertretende Chef der franzöischen Rüstungs-Beschaffungsagentur, Alexandre Lahousse. Erste Verträge sollen noch in diesem Jahr geschlossen werden, Mitte 2027 soll eine erste Version von «Arcadia» ausgerollt werden.
Nicht so gut wie Palantir - aber gut genug
Im kommenden Jahr will auch Deutschland eine KI-Plattform für die Bundeswehr am Start haben. Dafür prüft man dort deutsche und andere europäische Optionen. Noch stünden eine Handvoll von Lösungen auf der Liste - Palantir sei nicht darunter, sagte ein Insider zu Reuters. Zwar könnten sie nicht so viel wie Palantir, seien aber gut genug, sicherten den rein nationalen Zugriff auf die Daten und sollten innerhalb eines Jahres 80 Prozent davon können, was nötig sei.
Palantir steht aber nicht nur bei den Amerikanern hoch im Kurs, die «Maven» im Krieg gegen den Iran eingesetzt haben. Die Ukraine stützt sich in ihrem Abwehrkampf gegen die Russen auf das Palantir-System. Bei der Nato ist es seit dem vergangenen Jahr im Einsatz. Im Juni hatte die Allianz erklärt, das System sei nun bereit für alle Routine-Einsätze. US-Luftwaffengeneral Alexus Grynkewich, der auch Nato-Oberbefehlshaber in Europa ist, ist voll des Lobes: «Ich kenne zurzeit nichts, was so viele unterschiedliche Daten zusammenstellen kann und eine so flexible Auswertung ermöglicht.»
Aber die Militärs kämpfen noch mit vielen offenen Fragen, wie Heeresinspekteur Christian Freuding am Freitag auf einer Konferenz in Berlin sagte. Was ist mit der Sicherheit der Daten? Wer trainiert die KI-Systeme? Und wie stellt man sicher, dass die unterschiedlichen Plattformen reibungslos zusammenarbeiten? In Bündnissen gebe es nun mal das Thema der Interoperabilität - und Deutschland kämpfe immer in Bündnissen, sagte Freuding.
Helsing glaubt, eine erste Version seiner «Clarity»-Software innerhalb weniger Monate an die in Litauen stationierte Brigade der Bundeswehr liefern zu können, die bei einem Konflikt mit Russland an vorderster Front stünde. Aber die Münchner sind nicht die einzigen, die bereit stehen: die dänische Systematic, deren «SitaWare»-Software bereits bei der Bundeswehr und für Teile der Nato Lagebilder erstellt, arbeitet daran. Klassische Rüstungskonzerne wie Thales und Safran haben ebenso Militär-Software im Angebot wie das Pariser Startup Comand AI.
Palantir: Wir haben keinen «Not-aus-Knopf»
Palantir versucht unterdessen die Skeptiker in Europa zu beruhigen: Sein System, das bei der Nato im Einsatz ist, habe keinen «Not-Aus-Knopf», der die Software von aussen lahmlegen könnte.
Der für das Auslandsgeschäft zuständige Palantir-Manager Louis Mosley versichert, dass es auch in Europa Nachfrage gebe. So habe das britische Verteidigungsministerium im vergangenen Jahr einen Dreijahresvertrag mit dem US-Konzern geschlossen. Er hoffe, dass Palantir auch Deutschland noch überzeugen könne.
(Reuters)