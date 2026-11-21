Eine europäische Militärsoftware, die so viel kann und die sich so bewährt hat wie «Maven», gibt es nicht, wie mehrere Regierungs- und Rüstungsvertreter einräumen. Das Militär steht also vor einem Dilemma: mehr strategische Autonomie oder mehr erprobte Zuverlässigkeit? Frankreich arbeitet derzeit an einer eigenen, KI-gestützten Militärplattform mit dem Namen «Arcadia». Aber auch das System komme nicht aus einer Hand, sondern werde sich mehrerer Zulieferer bedienen, sagt der stellvertretende Chef der franzöischen Rüstungs-Beschaffungsagentur, Alexandre Lahousse. Erste Verträge sollen noch in diesem Jahr geschlossen werden, ‌Mitte 2027 soll eine erste Version von «Arcadia» ausgerollt werden.