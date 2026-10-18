THOMAS MATTER: Der Zürcher Nationalrat (Jahrgang 1966) gilt als Schwergewicht seiner Partei. Im Parlament könnte er als Hardliner jedoch nicht mehrheitsfähig sein. Bei der Nachfolgeregelung von Bundesrat Ueli Maurer war Matter bereits im Spiel. Jedoch lehnte er eine Kandidatur damals ab. «Ich mache mir Gedanken», sagte Matter im «SonntagsBlick» vom 18. Oktober. Er und seine Frau würden darüber sprechen. Bei seinem Einzug in den Nationalrat vor rund 12 Jahren habe er seiner Frau versprochen, nicht Bundesrat werden zu wollen. «Bislang hat sie mich nicht aus dem Versprechen entlassen», sagte der Zürcher dem «SonntagsBlick».