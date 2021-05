Steigende Aktienkurse im Vorfeld hatten es bereits angekündigt: Wie der Zwischenbericht zeigt, blickt Julius Bär auf sehr erfreuliche Monate zurück.

Die verwalteten Vermögen schwollen seit Ende Dezember um 8 Prozent auf 470 Milliarden Franken an. Und das, obwohl der Nettoneugeldzufluss aufs Jahr hochgerechnet mit plus 4 Prozent am ganz unteren Ende der Analystenschätzungen liegt.

Der eigentliche Lichtblick – so ist man sich in Expertenkreisen einig – ist allerdings die Bruttomarge. Mit knapp 90 Basispunkten ist diese im Jahresvergleich zwar rückläufig. Dennoch werden die bei 84 Basispunkten liegenden Analystenschätzungen weit übertroffen.

Anders als die Zahlenkränze von UBS und Credit Suisse umfasst der Zwischenbericht von Julius Bär neben den Monaten Januar bis März auch den April.

Analysten sind voller Lob

Beobachtern zufolge lassen sich vom Zwischenbericht ermutigende Rückschlüsse aufs Tagesgeschäft der beiden Grossbanken ziehen. Wie es weiter heisst, gilt das insbesondere für die weiterhin erfreuliche Bruttomarge im Wealth Management. Allem Anschein nach hätten die Kundenaktivitäten die Kassen in diesem Geschäftszweig auch im April kräftig klingeln lassen.

Was die Analysten über den Zwischenbericht schreiben, gilt im übertragenen Sinn deshalb auch für UBS und Credit Suisse – vorausgesetzt die beiden Grossbanken treten im Investment Banking nicht in weitere finanzielle Fettnäpfchen. Es dürfte jedenfalls kein Zufall sein, dass die Deutsche Bank die UBS-Aktie am frühen Mittwochmorgen mit einem Kursziel von 17 (zuvor 15) Franken von "Hold" auf "Buy" heraufstuft.

Noch sei allerdings unklar, ob es sich bei den kostenseitigen Fortschritten nicht um ein Julius-Bär-spezifisches Phänomen handle.

Die Julius-Bär-Aktie gewinnt vorbörslich 0,9 Prozent auf einen Mittelkurs von knapp 60 Franken. Im Windschatten davon avanciert auch die Aktie von UBS um 0,3 Prozent. Jene der Credit Suisse verliert hingegen 0,8 Prozent.

Mit einem Plus von fast 18 Prozent hat Julius Bär seit Jahresbeginn die Nase gegenüber UBS (+13 Prozent) vorn. Das Schlusslicht unter den hiesigen Grossbanken bildet weiterhin die skandalgebeutelte Credit Suisse (-19 Prozent).