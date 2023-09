Aus Schweizer Sicht spricht nicht wirklich viel für den Dollar. So hat der "Greenback" in den letzten 20 Jahren gegen den Franken auf Wechselkursbasis 37 Prozent an Wert verloren. Doch der Franken ist nicht der Massstab, gegen die Schweizer Währung haben alle wichtigen Währungen der Welt in diesem Jahrhundert verloren.