Fünf japanische Firmen als Ausnahme

Chancen sieht Buffett derzeit in Japan, wie er in seinem Investorenbrief schreibt. «Vor fast sechs Jahren begann Berkshire mit dem Kauf von Anteilen an fünf japanischen Unternehmen, die sehr erfolgreich in ähnlicher Weise wie Berkshire selbst tätig sind.» Es handelt sich dabei um die Firmen Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui und Sumitomo.