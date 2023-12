Warum China Taiwan zurück will

In Peking sieht man das anders: «Wenn China die Taiwan-Frage mit Gewalt lösen will, kann sie heute Nacht gelöst werden, und niemand kann dies aufhalten, nicht einmal die taiwanischen Unabhängigkeits-Elemente oder die USA», sagte der Präsident des in Peking ansässigen chinesischen Thinktanks Zentrum für China und Globalisierung, Victor Gao. Die USA überschätzten entweder ihre eigene militärische Stärke oder unterschätzten die Chinas. China will laut Gao keinen Krieg. «Wir denken alle, dass eine friedliche Wiedervereinigung der bessere Weg ist», sagte er. Taiwan werde immer ein Teil Chinas sein und China sei bei der Lösung der Frage nicht in Eile.