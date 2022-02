Das Vereinigte Königreich könne sich nun von den Schranken der Union freimachen und seine eigenen Regeln definieren, sagte Bruce Carnegie-Brown, Chairman der Versicherungsbörse Lloyd’s of London, in einem Bloomberg-Interview. Die Begrenzung der Banker-Boni im Verhältnis zu ihren Grundgehältern gehöre zu den grössten Einschränkungen der EU für die Finanzbranche.

"Dass wir das ändern wollten, um London attraktiver zu machen, war eine der Sachen, die sie am meisten beunruhigten", sagte Carnegie-Brown über die EU. Jetzt sei es an der Zeit, "es den Menschen leichter zu machen, so entlohnt zu werden, wie man es erwarten würde."

Das bedeutet aber nicht, dass die britische Aufsicht beide Augen zudrücken würde. Die Prudential Regulation Authority verlangt von den Banken, ihre Vergütungspakete zu begründen. Die Behörde ist auch gegen Bonus-Entscheidungen vorgegangen, von denen Banker profitiert hätten, denen im Zusammenhang mit dem Kollaps der Archegos Capital Management übermässige Risikobereitschaft vorgeworfen wird, berichtete Bloomberg diese Woche.

Die Bonusregeln der EU zwangen die US-Banken, in New York und Europa unterschiedliche Modelle einzuführen, was deren Tätigkeit erschwerte, so Carnegie-Brown, der gemeinsam mit anderen britischen Finanzlobbyisten die USA besucht.

"Wir haben diese Regel in Grossbritannien nicht geändert - noch nicht", sagte Carnegie-Brown und ergänzte, dass er davon ausgehe, dass sich das ändern werde.

Für die Deutsche Bank beklagte Vorstandschef Christian Sewing im Januar den "immer intensiver werdenden Kampf um Talente und die Lohnentwicklung in unserer Branche". Die Vergütungskosten der Frankfurter Bank waren in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres auf den höchsten Quartalswert seit über zwei Jahren gestiegen, obwohl die Zahl der Mitarbeiter des Instituts in dem Zeitraum um etwa 7000 gesunken war.

(Bloomberg)