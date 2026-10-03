Der Rückgang der pessimistischen Einschätzungen fällt in eine Zeit, in der CEO Elon Musk versucht, Tesla von einem reinen Autohersteller zu einem führenden Akteur im Bereich der physischen künstlichen Intelligenz (Physical AI) zu wandeln und den Schwerpunkt von Elektrofahrzeugen auf autonom fahrende Robotaxis und humanoide Roboter zu verlagern. Zudem sind die Tesla-Aktien um fast 30 Prozent gegenüber ihrem im Dezember erreichten Rekordhoch gefallen - einem Zeitpunkt, an dem noch fast ein Viertel der Analysten skeptisch gegenüber der Aktie eingestellt war.