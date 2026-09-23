Die Säule 3a besteht erst seit 39 Jahren. Dass sich viele der von Raiffeisen und der ZHAW Befragten bei dem damals neuen Konzept zunächst zurückhielten, ist ebenso nachvollziehbar wie die Einsicht, dass es sich im Rückblick bewährt hat. Entsprechend hat sich auch das Verhalten verändert. Aktuell besitzen knapp 80 Prozent der 18- bis 65-Jährigen eine 3a-Lösung. Daran sei ablesbar, dass immer mehr Menschen Eigenverantwortung für ihre Vorsorge übernehmen, halten die Autoren des Vorsorgebarometers fest. Dabei bleibe der Erhalt des gewohnten Lebensstandards im Alter das wichtigste Motiv, gefolgt vom Steuernsparen als zweitwichtigstem Beweggrund.