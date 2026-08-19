Das schnelle Wachstum bei humanoiden Robotern erinnert dabei an den Aufstieg Chinas bei Elektroautos vor wenigen Jahren, als eine Vielzahl von ‌Unternehmen fast aus dem Nichts auftauchte und den etablierten Autobauern mit atemberaubender Geschwindigkeit den Markt ​streitig machte. AiMOGA-Chef Zhang sagte, er sehe den scharfen Wettbewerb positiv. «Letztlich führt das dazu, die Fähigkeiten der Branche zu erweitern und die Technologie zu stärken. Aus dieser Perspektive ist es positiv.» Bis humanoide Roboter allerdings alltäglich werden, dürfte es noch ein Jahrzehnt dauern.