Der Umsatz mit Abnehmpräparaten dürfte nach Einschätzung von J.P. Morgan in den nächsten fünf bis sieben Jahren von derzeit drei bis ‌vier Milliarden Yuan auf 30 Milliarden Yuan (vier Milliarden Dollar) steigen. Novo Nordisk, Eli Lilly, Pfizer und der chinesische Hersteller Innovent Biologics kämpfen daher um Marktanteile. Die Unternehmen dürfen zwar über die Risiken bestimmter Krankheiten informieren und dazu aufrufen, einen Arzt aufzusuchen. Produktnamen dürfen sie dabei jedoch nicht ​nennen.