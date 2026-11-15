Eine vom Hamburger Anlagenbauer Nordex in Auftrag gegebene Analyse kommt zum Schluss, dass Chinas Ambitionen die Fertigung und die Systemsicherheit in diesem Bereich der kritischen Infrastruktur gefährden.
Allein in Deutschland könnten jährlich bis zu 5,6 Milliarden Euro an Wertschöpfung verloren gehen und mehr als 55'000 qualifizierte Arbeitsplätze gefährdet sein. Das geht aus dem von der Beratungsgesellschaft Roland Berger erstellten Bericht hervor, der in deutschen Polit-Kreisen kursiert und auch dem Kanzleramt vorgelegt wurde.
Das Papier vom Mai, über das bislang nicht berichtet wurde, unterstreicht die Risiken durch Chinas Versuche, in Europas Markt für Windturbinenfertigung vorzudringen. Grosse chinesische Unternehmen investieren bereits in Personal vor Ort, um sich Zugang zum Markt zu verschaffen: So hat die Ming Yang Smart Energy Group ihre Europa-Zentrale nach Hamburg verlegt, und die Envision Group operiert sowohl aus Hamburg als auch aus Bochum. Sie versprechen kostengünstigere Anlagen, die sich positiv auf den Strompreis auswirken könnten.
Die Windindustrie ist der letzte grosse Sektor für erneuerbare Energie, der noch über eine relevante Fertigungsbasis in Europa verfügt. Die Produktion von Solarmodulen und Batterien ist dagegen stark in China konzentriert. Europäische Windturbinen sind damit ein wichtiges Standbein der Energiesicherheit, während Europa sowohl bei fossilen Brennstoffen als auch bei anderer grüner Energietechnologie auf Importe angewiesen ist.
Bislang konnten chinesische Unternehmen keine grösseren Aufträge an Land ziehen. Grossbritannien blockierte in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen eine Fabrik von Ming Yang in Schottland. In Deutschland gab der Offshore-Entwickler Luxcara seine Pläne auf, Turbinen des Unternehmens einzusetzen, nachdem die Bundesregierung das Vorhaben eingehend geprüft hatte.
Dennoch warnt die Studie, der Windindustrie könnte dasselbe Schicksal drohen wie den meisten europäischen Solarunternehmen, die aus dem Markt gedrängt wurden. Chinesische Windenergieentwickler haben demnach gegenüber Unternehmen in OECD-Mitgliedstaaten einen Kostenvorteil von 35 Prozent und erhalten bis zu viermal höhere Subventionen.
Ein Sprecher der Bundesregierung lehnte eine Stellungnahme zum Bericht ab, sagte jedoch, Deutschland setze sich auf europäischer Ebene grundsätzlich für faire Wettbewerbsbedingungen und gleichen Marktzugang ein. Ein Sprecher von Roland Berger bestätigte, dass Nordex die Studie in Auftrag gegeben habe. Eine endgültige Fassung werde demnächst veröffentlicht und könne sich noch ändern.
Nordex erklärte, es habe die Studie weder mit Bloomberg noch mit dem Kanzleramt geteilt. Zudem arbeite der Maschinenbauverband VDMA derzeit an einer eigenen Analyse zu dem Thema, die im Dezember veröffentlicht werden soll.
Die Studie verweist zudem auf technische Risiken, da die Hersteller die Kontrolle über die versorgungskritischen Systeme behalten. China selbst versucht, seine kritische Infrastruktur vor äusserer Einflussnahme zu schützen. Bloomberg berichtete im vergangenen Monat, dass Windturbinenhersteller dort europäische Komponenten durch heimische Ausrüstung ersetzen, unter anderem aus Gründen der Sicherheit und Kontrolle.
(Bloomberg)