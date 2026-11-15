Das Papier vom Mai, über das bislang nicht berichtet wurde, unterstreicht die Risiken durch Chinas Versuche, in Europas Markt für Windturbinenfertigung vorzudringen. Grosse chinesische Unternehmen investieren bereits in Personal vor Ort, um sich Zugang zum Markt zu verschaffen: So hat die Ming Yang Smart Energy Group ihre Europa-Zentrale nach Hamburg verlegt, und die Envision Group operiert sowohl aus Hamburg als auch aus Bochum. Sie versprechen kostengünstigere Anlagen, die sich positiv auf den Strompreis auswirken könnten.