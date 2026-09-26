Tue Vuong hatte sich vier Ladungen Weizen gesichert, der auf den fruchtbaren Flächen rund um das Schwarze Meer geerntet worden war. Das entsprach rund einem Fünftel dessen, was seine 8000 Kilometer entfernten Mühlen in Vietnam jährlich verarbeiten. Doch dann erfuhr er, dass die Lieferungen nach einer Eskalation des Ukraine-Kriegs im Sommer nicht verschifft würden.
«Ich geriet regelrecht in Panik», sagte Vuong, CEO von Golden Wheat in Ho-Chi-Minh-Stadt. Für zwei seiner Ladungen wurden ihm Ersatzlieferungen mit bulgarischem Weizen angeboten. Doch wegen der Versorgungslücke suchte er wochenlang fieberhaft nach Nachschub. «Wir waren der Krise im Schwarzen Meer zu stark ausgesetzt.»
Die Weltöffentlichkeit richtet wegen des Iran-Kriegs ihre Blicke derzeit auf die Strasse von Hormus und die sprunghaft gestiegenen Ölpreise. Doch die Pattsituation im Schwarzen Meer verschärft die wirtschaftlichen Schäden zusätzlich. Sie droht, die Inflation weiter nach oben zu treiben und gefährdet zugleich die Ernährungssicherheit in anfälligen Ländern. Anleiheinvestoren zufolge sind die Risiken bei der Nahrungsmittelversorgung noch nicht vollständig eingepreist, da der Markt sich derzeit stärker auf Energiekosten fokussiere.
Das Schwarze Meer verbindet Europa und Asien und ist ein entscheidender Transportweg für weltweite Agrarlieferungen in einige der bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Russland und die Ukraine sind für mehr als ein Viertel des globalen Weizenhandels verantwortlich. Das entspricht in etwa dem Anteil des auf dem Seeweg transportierten Öls, das die Strasse von Hormus im Persischen Golf durchquert.
Seit Juli sind die Lieferungen stark eingeschränkt, nachdem beide Länder ihre Angriffe auf die Häfen der jeweils anderen Seite verstärkt und Getreideterminals, Silos und Schiffe schwer beschädigt haben. Die Eskalation hat auch Russlands Energieinfrastruktur getroffen und die Dieselpreise in Rekordhöhe steigen lassen. Da der Kraftstoff ein wichtiger Produktionsfaktor in der Landwirtschaft ist, stellt sein hoher Preis ein weiteres Inflationsrisiko für Lebensmittel dar.
Ägypten, der weltweit grösste Weizenimporteur, hat seit rund einem Monat kein Getreide aus dem Schwarzen Meer mehr erhalten. Russlands Exporte werden durch ukrainische Drohnen gedrosselt. Die Ukraine wiederum hat wegen ihrer blockierten Häfen Schwierigkeiten, ihr Getreide über den Landweg oder die Flüsse auszuführen. Während sich die Ernten stauen, bekommt das Land zudem immer grössere Lagerprobleme.
Die Weizenpreise sind auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen. Dennoch gibt es kaum Anzeichen für eine Neuauflage des 2022 von der Türkei vermittelten Abkommens, das einen Schifffahrtskorridor für blockiertes ukrainisches Getreide geschaffen hatte. Die westlichen Nachbarn der Ukraine haben inzwischen Importstopps für Kiews Getreide verhängt, nachdem es politischen Widerstand gegen die Unterstützung des kriegszerrütteten Landes gegeben hatte.
«Wir können das Schwarze Meer für den weltweiten Weizenhandel als ebenso wichtig betrachten wie die Strasse von Hormus für den globalen Ölhandel», sagte Caitlin Welsh, Expertin für Ernährungssicherheit beim Center for Strategic and International Studies, einer Denkfabrik mit Sitz in Washington. «Die Welt unterschätzt die Auswirkungen dieser Angriffe.»
Die gemeinsamen Weizenexporte Russlands und der Ukraine dürften im Erntezeitraum von Juli bis September auf etwa die Hälfte des Vorjahreswerts sinken, wie sich aus Zahlen des Forschungsunternehmens SovEcon ergibt.
Die beiden Länder kontrollieren ausserdem zwei Drittel des weltweiten Handels mit Sonnenblumenöl und ein Zehntel der Maisverschiffungen. Ihre Agrarerzeugnisse landen genauso auf indischen Märkten wie in ägyptischen Bäckereien, türkischen Mühlen und in Vietnams Viehzucht und Aquakulturen.
Golden Wheat liegt direkt ausserhalb von Ho-Chi-Minh-Stadt. Das Unternehmen mahlt Getreide zu Mehl und importiert Tierfutter. Es gehört damit zu einem wachsenden Sektor, der versucht, die stark steigende Lebensmittelnachfrage Südostasiens zu bedienen.
Das Unternehmen konnte zwei Schiffe auf bulgarischen Weizen umstellen, der in Burgas, 500 Kilometer abwärts der Küste von Odessa, verladen wurde. Vuong blieb ständig mit den Verkäufern in Kontakt, um sicherzustellen, dass die Ware auch wirklich unterwegs war.
Er prüfte den rechtlichen Rahmen seiner Lieferverträge und die Versicherungsprämien, verfolgte die Nachrichten und vor allem die Schiffsbewegungen, ob die Frachter neben dem Schwarzen auch das Rote Meer passieren würden, das von den pro-iranischen Huthi-Rebellen bedroht wird.
«Obwohl die Schiffe versichert waren, hätten wir mit Engpässen zu kämpfen gehabt, wenn sie angegriffen worden wären», sagte er. Als Ersatz für seine beiden fehlenden oder feststeckenden Ladungen wandte er sich an die USA — allerdings zu einem deutlich höheren Preis. Seitdem sind die Preise nur noch weiter gestiegen.
Andere Länder versuchen, Getreide aus Frankreich zu beziehen. Frankreich verlud erstmals seit 18 Jahren wieder eine für den Sudan bestimmte Weizenlieferung. Libyen griff nach Angaben lokaler Schifffahrtsagenten erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt auf den Hafen von Rouen zurück.
Die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate und andere Länder haben sich den baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland zugewandt. Bangladesch sucht bei Produzenten wie Rumänien und Argentinien nach Lieferungen und sichert sich zugleich kleine Mengen Weizen aus Indien, das kürzlich ein jahrelanges Exportverbot aufgehoben hatte. Käufer wenden sich zudem an weniger naheliegende Länder wie Australien, das seine diesjährige Ernte noch nicht eingebracht hat.
«Jeden Tag bekommen wir Anfragen aus der ganzen Welt», sagte William Reid, Leiter des Weizenhandels bei CBH Group, einem der führenden Getreidehändler Australiens. «Es ist ausserordentlich viel los. Wir müssen einen Teil der Nachfrage rationieren, weil wir schlicht nicht weiter solche Weizenmengen abgeben können.»
Auch die Versorgung aus anderen wichtigen Kornkammern ist begrenzt. Dürren haben die Weizen- und Maiserträge in den USA beeinträchtigt und auch Europas Ernte hat unter den Hitzewellen dieses Jahres gelitten. Die Verknappung dürfte sich in diesem Monat weiter verschärfen, weil Länder ihre Reserven aufbrauchen und ihre Einkäufe erhöhen, während die Ernten auf der Südhalbkugel noch auf sich warten lassen.
Diese Jahreszeit fällt mit dem Höhepunkt der sommerlichen Agrar-Exportsaison zusammen. Sowohl die russische als auch die ukrainische Regierung bemühen sich darum, Ausfuhrrouten für ihre Ernten zu sichern. Das Schwarze Meer zu umgehen, ist jedoch schwierig, weil Kapazitäten andernorts begrenzt oder teurer sind.
Bei einem BRICS-Gipfel in Indien bemühte sich Russlands Landwirtschaftsministerin Oksana Lut um einen beruhigenden Ton. Millionen Tonnen russischen Getreides würden über Kasachstan oder die Ostsee und das Kaspische Meer verschifft, sagte sie. Das Land greife zudem auf den Fernen Osten zurück, um Getreide auszuführen.
Das hat jedoch seinen Preis. Während die russischen Mengen im Transit durch die baltischen Staaten stark gestiegen sind, erwägen Lettland und Litauen nun Beschränkungen. Die Nutzung des Fernen Ostens wiederum verlängert den Bahntransport um Tausende Kilometer und ist teurer als Seefracht.
«Das ist schmerzhafter und beängstigender, als eine Blockade der Strasse von Hormus es für den Ölmarkt wäre», sagte Yevgeny Karabanov, Leiter des Analysekomitees der Grain Union of Kazakhstan, die russischen Weizen über Land importiert. «Niemand kann die Getreideproduktion andernorts schnell genug erhöhen, um die verlorenen Mengen zu ersetzen.»
Weizen wird mit geringen Margen gehandelt, sodass die Transportkosten darüber entscheiden können, ob ein Geschäft zustande kommt. Um die Auswirkungen abzumildern, plant Russland, die Exportzölle auf Getreide auszusetzen, und bietet Subventionen an, um den Bahntransport zu alternativen Häfen zu fördern.
Doch selbst wenn alternative Routen funktionieren sollten, führt kein Weg am Schwarzen Meer vorbei. Mehr als 70% der russischen Getreideexporte werden darüber abgewickelt. Und sollte ein Friedensplan zustande kommen, würde die Reparatur der Infrastruktur Monate, wenn nicht Jahre dauern.
Für die Ukraine ist das Problem möglicherweise noch grösser. Die Häfen rund um Odessa, das regelmässig von russischen Raketen und Drohnen angegriffen wird, würden normalerweise rund 90% der ukrainischen Getreideexporte abwickeln.
Agrarlieferungen erwirtschaften zugleich mehr als die Hälfte der ukrainischen Exporterlöse. Der Staatshaushalt steht bereits unter Druck. Der neue ukrainische Ministerpräsident bezeichnete die Staatsfinanzen in diesem Monat als «nahezu kritisch».
Die neue Ernte füllt die Lager, drückt die Preise im Inland und beschert den Landwirten hohe Verluste. Die ukrainischen Getreidelager könnten Anfang November voll sein. Einige Landwirte greifen zur Lagerung bereits auf Kunststoff-Silosäcke zurück.
Kiew versucht, die Lieferungen über den rumänischen Hafen Constanța auszuweiten. Die niedrigen Pegelstände der Donau erschweren diese Bemühungen jedoch, und auch alternative Routen, hauptsächlich entlang der Küsten Rumäniens und Bulgariens, werden zunehmend überlastet.
Nach von Kpler und Bloomberg zusammengestellten Schiffsdaten hat sich rund um die ukrainischen Donauhäfen ein Rückstau von etwa 80 überwiegend kleineren Schiffen gebildet, weil der Verkehr von den grossen Tiefsee-Terminals des Landes im Schwarzen Meer weggeleitet wird.
Strasse und Schiene haben sich als wichtige Transportwege etabliert, zeigen aber ebenfalls Probleme. Da Männer an der Front gebraucht werden, dürfen ukrainische Fahrer möglicherweise das Land nicht verlassen. Einige derjenigen, die eine Genehmigung für Auslandsfahrten erhalten, könnten sich wiederum dazu entscheiden, nicht zurückzukehren.
Der bulgarische Händler Preslav Raykov war mit Verzögerungen konfrontiert, als ukrainische Sonnenblumenkerne und Sonnenblumenöle per Lastwagen nach Bulgarien transportiert wurden. «Nachdem der Lastwagen je nach Route die Grenze zu Moldau oder Rumänien überquert hatte, verliess der Fahrer einfach den Lastwagen und lief weg», sagte Raykov. «Die Fahrer flohen und liessen den Lastwagen samt Ladung zurück. Die Verkäufer waren gezwungen, einen Ersatzfahrer zu finden.»
Die Weizenpreise sind in diesem Monat gefallen, weil es Hoffnung auf eine friedliche Lösung gab, die zu einer Wiederaufnahme der Lieferungen aus dem Schwarzen Meer führen könnte. Die Märkte spielen die Risiken jedoch herunter, warnten Analysten von Bloomberg Intelligence. Landwirte in Russland und der Ukraine säen bereits Weizen für die Ernte im kommenden Jahr aus. Erste Anzeichen zeigen, dass sie die Aussaat einschränken, was sich auf die zukünftige Getreideversorgung auswirken wird.
Trotz einer neuen Runde von Pendeldiplomatie zwischen Moskau und Kiew durch die Unterhändler von US-Präsident Donald Trump setzen beide Länder ihre Angriffe fort.
Vuong in Vietnam macht sich derweil keine Illusionen. Er rechnet in naher Zukunft nicht mit einem Friedensplan. Unabhängig davon, was im Schwarzen Meer geschieht, erwartet er nicht, dass sich die Weizenpreise vor März wieder normalisieren. Sein Unternehmen werde zwar einen Teil der Kosten der globalen Verwerfungen tragen, Preissteigerungen bei Grundnahrungsmitteln wie Mehl seien jedoch unvermeidlich.
Bis in diesen Monat hinein verfolgte er angespannt den Aufenthaltsort seines bulgarischen Getreides. Inzwischen ist er entspannter, nachdem er den US-Weizen erhalten und das zweite bulgarische Schiff den Golf von Aden passiert hat. Die Zukunft einer Ladung hängt jedoch weiterhin davon ab, was im Schwarzen Meer geschieht. «Der Verkäufer bat um eine Verlängerung der Lieferfrist, um mehr Zeit zu bekommen», so Vuong. «Er wartet darauf, dass in Odessa irgendein Wunder geschieht.»
(Bloomberg/cash)