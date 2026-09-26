Bis in diesen Monat hinein verfolgte er angespannt den Aufenthaltsort seines bulgarischen Getreides. Inzwischen ist er entspannter, nachdem er den US-Weizen erhalten und das zweite bulgarische Schiff den Golf von Aden passiert hat. Die Zukunft einer Ladung hängt jedoch weiterhin davon ab, was im Schwarzen Meer geschieht. «Der Verkäufer bat um eine Verlängerung der Lieferfrist, um mehr Zeit zu bekommen», so Vuong. «Er wartet darauf, dass in Odessa irgendein Wunder geschieht.»