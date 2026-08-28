«Wie bereits in der Stellungnahme zur Vernehmlassung des Bundesrats im vergangenen Jahr dargelegt, unterstützt UBS zusammen mit einer breiten Palette anderer Interessengruppen die Stärkung von AT1-Instrumenten, sofern dies mit internationalen Standards im Einklang steht», teilte UBS Bloomberg in einer Stellungnahme mit. «Dies ist jedoch nur ein Element eines umfassenderen Reformpakets und sollte im Kontext eines zielgerichteten, verhältnismässigen und international abgestimmten Ergebnisses betrachtet werden und nicht im Kontext der extremen Vorschläge des Bundesrats.»