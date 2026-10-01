Ackmans Vorbilder sind etwa Unternehmen wie Brookfield und Blackstone. «Denken Sie an Brookfield, denken Sie an Blackstone – der typische Immobilieninvestor setzt nur sehr wenig eigenes Kapital ein», sagte Ackman, Executive Chairman von Howard Hughes, in einem Interview mit Bloomberg Television. «Wir werden umgehend einen Prozess einleiten, um Partner ins Boot zu holen und unseren Eigenkapitalanteil an unseren Immobilien um bis zu 80 Prozent zu reduzieren.» So wolle man Howard Hughes stärker zu einem Immobilien-Asset-Manager entwickeln, der jedoch selbst erheblich investiert bleibe, so Ackman weiter.