Auf welchen Zahlen basiert diese Annahme?

Die ‌Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) hatten in ihrer offiziellen Prognose für 2027 einen Förderbedarf von rund 17,5 Milliarden Euro ermittelt. Dabei legten sie einen durchschnittlichen Börsenstrompreis von rund 106 Euro je Megawattstunde zugrunde. Die neue Modellrechnung kalkuliert dagegen mit gut 154 Euro, basierend auf einer Terminmarktnotierung für Stromlieferungen im Jahr 2027 vom ​23. Oktober. Unter dieser Annahme würde der EEG-Finanzierungsbedarf auf rund 10,5 Milliarden Euro sinken. Gegenüber dem Haushaltsansatz von ​16,5 Milliarden Euro für 2027 ergäbe sich so ein rechnerischer Spielraum von sechs ​Milliarden Euro.