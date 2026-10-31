Aus der Studentengruppe wurde ein Unternehmen. Pave Space, gegründet 2024 mit ihrem langjährigen Freund Jérémy Marciacq, arbeitet an Lyoba: einem rund zwanzig Tonnen schweren Transportfahrzeug, das bis zu fünf Tonnen Nutzlast aus der erdnahen Umlaufbahn in mittlere und geostationäre Orbits bringen soll – bis hin zu Mondtransferbahnen. Und das in weniger als 24 Stunden. Der Markt dafür ist schmal, aber lukrativ. Rund 95 Prozent aller Satelliten bleiben im Low Earth Orbit, die übrigen müssen weiter hinaus – und bezahlen dafür bisher teilweise mit monatelangen Transferzeiten.