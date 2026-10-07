Lescure ist überzeugt, dass die Macronomics dennoch nachhaltige Wirkung haben werden. Er hebt einen besser funktionierenden Arbeitsmarkt mit mehr Beschäftigten als je zuvor, eine weiterhin boomende Start-up-Szene und ein Wirtschaftswachstum hervor, das - gemessen über ein Jahrzehnt - unter den grossen europäischen Ländern nur von Spanien übertroffen wird. Er sagt, Macrons Führungsrolle in Krisen wie der Corona-Pandemie und der Ukraine habe zudem die Vorstellung gefestigt, dass «Frankreich ohne Europa wenig wert ist, aber Europa ohne Frankreich auch».