Uneins sind sich die Experten dagegen, wie man mit den Derivaten umgehen sollte, die geschickte Bieter oft benutzen, um sich in Position zu bringen. «Cash-gesettelte Total Return Swaps» heisst das Zauberwort - sie zählen ‌nicht, wenn es um die Auslösung eines Pflichtangebots geht, bieten dem Käufer aber in der Praxis oft Zugriff auf die zugrundeliegenden Aktien. Das weiss man natürlich auch am Kapitalmarkt. «Wenn sie gemeldet werden, steigt die Aktie des Zielunternehmens ohnehin oft schon substanziell», hat Baker-McKenzie-Anwalt Horcher beobachtet. Sie in die Berechnung der 30-Prozent-Schwelle einzubeziehen, sei aber problematisch. Gotsche könnte sich dagegen vorstellen, dass der Bund auch daran denkt: «Aus seiner Sicht wäre das ‌vermutlich eine schnell umsetzbare Lösung.»