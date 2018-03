Dank operativer Verbesserungen über alle Geschäftseinheiten hinweg wurde der Umsatz deutlich gesteigert und unter dem Strich stand wieder ein Gewinn. Die Muttergesellschaft wird wie geplant die Jahreszahlen am 5. April vorlegen.

Der Umsatz von ODE kletterte um 79% auf 2,60 Mrd EGP oder rund 141 Mio CHF. Alle Geschäftsbereiche, besonders aber das Hotelsegment, hätten zu dieser Entwicklung beigetragen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. In diesem Segment wurde der Umsatz auf 1,06 Mrd EGP (rund 57 Mio CHF) mehr als verdoppelt, was der neuen Strategie seit Anfang 2017 zu verdanken sei. Zudem habe sich der Tourismus in Ägypten allgemein wieder verbessert - nach 8,3 Mio Touristen im Jahr 2017 gehe die Regierung für 2018 von 12 Mio Besuchern aus.

Beim EBITDA verzeichnete ODE sogar eine Steigerung um fast das sechsfache auf 1,18 Mrd EGP (rund 64 Mio CHF). Unter dem Strich blieb ein Reingewinn von 392,0 Mio EGP (rund 21 Mio CHF) nach einem Verlust von 499,5 Mio im Vorjahr. Der Verwaltungsrat will der Generalversammlung entsprechend die Ausschüttung einer Dividende von 1 EGP je Aktie vorschlagen.

(AWP)