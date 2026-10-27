Die Valoren des Schaffhauser Industriekonzerns SIG Group legen am Dienstag am späteren Morgen um 8,7 Prozent auf 14,88 Franken zu, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) um 0,12 Prozent vorrückt. Seit Jahresbeginn hat der Titel 28 Prozent hinzugewonnen.
SIG hat mit den am Dienstag vorgelegten Quartalszahlen die Konsensschätzungen deutlich übertroffen. Das bereinigte Umsatzwachstum kam bei 6,5 Prozent zu stehen, während im Durchschnitt 3,3 Prozent erwartet wurden. Das starke Wachstum führte auch zu einer deutlich verbesserten Profitabilität. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog bereinigt um gut 29 Prozent auf 146,9 Millionen Euro an. Die Marge kletterte auf 17,4 Prozent von 14,8 Prozent in der Vorjahresperiode. Entsprechend hat SIG die Guidance für das Gesamtjahr erhöht.
Die Experten der amerikanischen Citi zeigen sich vom Ergebnis beeindruckt. Die über den Erwartungen liegende Marge sowie der angehobene mittelfristige Margenausblick dürften von den Investoren positiv aufgenommen werden. Die Citi-Experten blicken nun gespannt auf den heute anstehenden Kapitalmarkttag, an dem weitere Details zum Ausblick erwartet werden. Die US-Investmentbank stuft den Titel mit «Buy» und einem Kursziel von 19,30 Franken ein. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von knapp 30 Prozent.
Positiv wird unter Analysten und Investoren zudem hervorgehoben, dass das Unternehmen plant, für das Geschäftsjahr 2026 wieder Dividenden auszuschütten. Dabei werde eine Ausschüttungsquote von 30 bis 50 Prozent des bereinigten Nettogewinns angestrebt.
Nach dem präsentierten Zahlenkranz bleibt SIG in der Erfolgsspur. Zur Erinnerung: Die Titel hatten sich über mehrere Monate hinweg langsam aus dem Kursloch bei 7,83 Franken von Anfang Oktober 2025 herausgearbeitet. Vor Jahresfrist sah es entsprechend trübe aus. Das Management senkte den Ausblick für das Gesamtjahr 2025, die Dividende wurde ausgesetzt, der Fokus wurde auf Kapitaldisziplin und Schuldenabbau hin geschärft.
Nach dem Ernten der Früchte im Restrukturierungsprozess liegt die Messlatte höher. Manuel Lang, Analyst bei Vontobel, betont in einer Kundennotiz vom Dienstag, dass SIG die erhöhten Erwartungen der Investoren erfüllt habe mit einer ambitionierten mittelfristigen Margenverbesserung über den Erwartungen. Der unveränderte Wachstumsausblick spiegele eine weiterhin gemischte Aussicht auf die Volumenerholung in den Endmärkten wider.
Zusammen mit einem sauberen Quartalsbericht sei der Ausblick auf höhere Effizienz und Transparenz über alle Substrate hinweg beruhigend. Da die strategische Roadmap an Klarheit gewinne, bleibe die Umsetzung gemäss Einschätzung des Vontobel-Experten weiterhin entscheidend für eine Multiple-Expansion. Der Zürcher Vermögensverwalter stuft den Titel mit «Halten» und einem Kursziel von 15,50 Franken.
Neun Analysten vergeben gemäss AWP-Analyzer ein Rating «Kaufen» und sieben ein «Halten». Eine Verkaufsempfehlung liegt nicht vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 16,07 Franken.