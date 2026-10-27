SIG hat mit den am Dienstag vorgelegten Quartalszahlen die Konsensschätzungen deutlich übertroffen. Das bereinigte Umsatzwachstum kam bei 6,5 Prozent zu stehen, während im Durchschnitt 3,3 Prozent erwartet wurden. Das starke Wachstum führte auch zu einer deutlich verbesserten Profitabilität. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog bereinigt um gut 29 Prozent auf 146,9 Millionen Euro an. Die Marge kletterte auf 17,4 Prozent von 14,8 Prozent in der Vorjahresperiode. Entsprechend hat SIG die Guidance für das Gesamtjahr erhöht.