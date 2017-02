Wikifolio der Woche: «Top Hedge»

"Top Hedge" von Wikifolio-Trader Ralph Markus Sonderhüsken ist eines der 20 besten Deutschland-Wikifolios, in denen Hebelprodukte gehandelt werden. In der Top-Wikifolio-Rangliste zählt es damit zu den Spitzenreitern unter den Wikifolios mit vergleichbaren Handelsideen.

In den vergangenen zwei Wochen haben Anleger besonders fleissig in das dazugehörige Wikifolio-Zertifikat investiert, so dass es aktuell zu den 25 meistgekauften Zertifikaten zählt. Dafür wurde dem Wikifolio nun die Auszeichnung "häufig gekauft" vergeben.

Wer bei Emission 50'000 Euro in das Wikifolio-Zertifikat investiert hat und es bis heute hält, ist nun im Besitz eines Zertifikates im Wert von 72'500 Euro. Das entspricht einer Wertsteigerung von 45 Prozent in 12 Monaten. Anleger haben bereits rund 310'000 Euro in das Wikifolio-Zertifikat investiert.

Performance seit Oktober 2015 +84,75% Grösster Verlust (bisher) –27,90% Investiertes Kapital € 308'699,05

