Um 10.00 Uhr nahm der Titel dann Fahrt auf und stieg kurzzeitig bis auf 141 Franken, ehe es gegen Mittag wieder auf die Marke von 67 Franken zurückging. Um 15.15 Uhr notierte der Titel bei 79,70 Franken. Gegenüber dem Eröffnungskurs ist das ein Plus von etwas mehr als 40 Prozent.