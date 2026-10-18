Dass die Migros unter CEO Irminger daran ist, die Gruppe neu auszurichten, effizienter zu machen und dazu auch die zehn regionalen Genossenschaften auf den Prüfstand stellt, ist kein Geheimnis. Zuletzt hat die «NZZ am Sonntag» unter Berufung auf Insider berichtet, die Migros arbeite an einer neuen Organisationsform.