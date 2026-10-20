Hinzu kommen Mandate für die Vermarktung und Standortentwicklung in Bern und Zürich sowie spezialisierte Dienstleistungen etwa für Sanierungen oder Erstvermietungen, wie es weiter heisst. So sei der zu Implenia gehörende Dienstleister Wincasa daran, die bestehenden Vermietungsprozesse einer Zürcher Genossenschaft zu überprüfen und zu digitalisieren. Zudem starte im kommenden Jahr die Zusammenarbeit mit der Bundes-Pensionskasse Publica mit der Übernahme der Bewirtschaftung des Immobilienportfolios. Und für das Hochhausprojekt Sky in Dübendorf verantworte Wincasa die Erstvermietung von 150 Wohnungen und Verkaufsflächen.