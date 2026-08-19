«Wir halten an unserer Ansicht fest. Die US-Anleihenrendite sollte sich weiterhin in einer normalen Spanne von vier bis fünf Prozent bewegen. Das verursacht keine negativen Folgen für die Wirtschaft und die Unternehmensgewinne», schrieben die Strategen. «Da sich die Rendite nun jedoch der Obergrenze dieser Spanne nähert, beobachten wir die Aktivitäten der Bond Vigilantes genauer.»