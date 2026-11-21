Sie bieten auch eine Art Wirtschaftswerkstatt für Jugendliche an.

Genau. Ich habe mich vor 15 Jahren darüber beschwert, dass der Umgang mit Geld, Aktien und Börsen in der Schule viel zu spät oder gar nicht behandelt wird. Daraus entstand die Idee, Wirtschaftsworkshops für Jugendliche anzubieten. Mein Geschäftspartner, der Ökonom Maurice Pedergnana, macht das sehr praxisorientiert, und die Jugendlichen sind jeweils begeistert – auch wenn das Angebot anfangs nicht so populär ist wie eine neue Playstation. Aber richtig vermittelt, sind die Jugendlichen extrem interessiert. Ein- bis zweimal im Jahr gehe ich auch selbst an Schulen und erzähle dort oft meine eigene Geschichte – wie man als Unternehmer aus dem Nichts etwas aufbaut. Mir ist wichtig, den jungen Leuten zu zeigen: In diesem Kanton, und generell in diesem Land, ist es möglich, etwas aufzubauen. Das ist schon ein kleines Paradies.