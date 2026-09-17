Im Nachgang des CS-Debakels hatte der Bundesrat eine vollständige Unterlegung der UBS-Auslandstöchter mit hartem Kernkapital (CET1) vorgeschlagen. Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates (WAK-S) sprach sich daraufhin in der Mehrheit gegen diesen Gesetzesentwurf aus und beantragte Ende August, eine Unterlegung der UBS-Auslandstöchter zu 50 Prozent mit CET1-Kapital und zu 50 Prozent mit AT1-Anleihen. Am Donnerstag wurde diese abgeschwächte Version im Ständerat beraten; es kam aber noch zu keinem Entscheid.