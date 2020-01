Wirecard tauscht Aufsichtsratschef aus - «Generationenwechsel»

Der 75-jährige ehemalige Banker Wulf Matthias überlässt mit sofortiger Wirkung dem früheren Deutsche-Börse-Finanzvorstand Thomas Eichelmann den Vorsitz des Gremiums, wie Wirecard in der Nacht zum Samstag mitteilte.

Matthias, der als enger Vertrauter von Vorstandschef Markus Braun gilt, stand seit elf Jahren an der Spitze des Gremiums und wollte nach früheren Wirecard-Angaben noch bis zur Hauptversammlung am 2. Juli im Amt bleiben. Nun erklärte Wirecard, Matthias wolle einen "Generationenwechsel einleiten". Als einfaches Mitglied werde er dem sechsköpfigen Aufsichtsrat aber noch bis 2021 angehören.

Zuletzt hatte sich Matthias im Oktober öffentlich zu Wort gemeldet, als das unter Dauerbeschuss geratene Unternehmen aus Aschheim bei München ankündigte, seine Bilanzen vom Wirtschaftsprüfer KPMG durchforsten zu lassen, um den Vorwurf frisierter Zahlen aus dem Weg zu räumen.

"Wir gehen davon aus, dass die erneute unabhängige Prüfung dazu führt, alle weiteren Spekulationen endgültig zu beenden", hatte Matthias damals gesagt. Das Unternehmen hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Die Sonderprüfung soll im ersten Quartal abgeschlossen sein. Fondsmanager und andere Aktionäre hatten in den Turbulenzen um Wirecard mehrfach eine Professionalisierung des Aufsichtsrats angemahnt.

Eichelmann war erst vor einem halben Jahr in den Wirecard-Aufsichtsrat gewählt worden und hatte unmittelbar den Vorsitz im neu geschaffenen Prüfungsausschuss übernommen. Schon damals war er als Kandidat für die Nachfolge von Matthias gehandelt worden.

Wachstumsphase

Einen Namen gemacht hatte sich der Unternehmensberater von 2007 bis 2009 als Finanz- und Personalvorstand der Deutschen Börse, schied dort aber im Unfrieden vorzeitig aus. Zuletzt leitete er bis 2018 die Vermögensverwaltung des hessischen Unternehmers Lutz Helmig, Aton, und brachte im Zuge dessen Ende 2015 den Ingenieurdienstleister Edag an die Frankfurter Börse.

Der 54-Jährige verfügt über einige Erfahrung in Aufsichtsräten: bis 2014 beim Baukonzern Hochtief, dort zuletzt als Vorsitzender des Gremiums, bis 2017 gehörte er dem Aufsichtsrat des Finanzkonzerns Wüstenrot & Württembergische (W&W) an. "Mit meiner gesamten Erfahrung werde ich die Wirecard AG gerne in ihrer nächsten Wachstumsphase und in der weiteren Unternehmensentwicklung begleiten", sagte Eichelmann einer Mitteilung zufolge.

(Reuters)