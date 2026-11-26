Nachdem ‌der ⁠DIW-Index im Oktober deutlich gestiegen war und die neutrale 100-Punkte-Marke erklommen ⁠hatte, sank er im November um knapp zwei auf 99,7 Punkte. Dies ‌teilten die Berliner Forscher am Donnerstag mit. Damit ‌liegt das Barometer wieder ​leicht unter der Schwelle, die ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum anzeigt. «Die deutsche Wirtschaft bleibt auf Erholungskurs, aber der Schwung lässt nach», sagt DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dany-Knedlik.