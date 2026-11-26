Nachdem der DIW-Index im Oktober deutlich gestiegen war und die neutrale 100-Punkte-Marke erklommen hatte, sank er im November um knapp zwei auf 99,7 Punkte. Dies teilten die Berliner Forscher am Donnerstag mit. Damit liegt das Barometer wieder leicht unter der Schwelle, die ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum anzeigt. «Die deutsche Wirtschaft bleibt auf Erholungskurs, aber der Schwung lässt nach», sagt DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dany-Knedlik.
Wichtigster Wachstumsmotor seien derzeit die staatlichen Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung. Dass die Wirtschaft trotz hoher Energiepreise und struktureller Belastungen zulege, zeige ihre Widerstandsfähigkeit: «Selbsttragend ist dieser Aufschwung aber noch nicht», sagte die DIW-Konjunkturchefin.
«Auch im Schlussquartal dürfte die Wirtschaftsleistung wieder spürbar zulegen, gestützt vor allem von der anziehenden Industrie und den öffentlichen Ausgaben», resümiert Jan-Christopher Scherer, Experte für die deutsche Wirtschaft im DIW Berlin. Gleichwohl blieben die staatlichen Ausgaben der Haupttreiber dieser Entwicklung, sodass noch nicht von einer breit angelegten Erholung gesprochen werden könne.
Das Bruttoinlandsprodukt hatte im dritten Quartal um 0,1 Prozent zugelegt, obwohl die niedrigen Pegelstände wichtiger Wasserstrassen die Industrie im Sommer belasteten und die hohe Inflation die Kauflaune in Deutschland trübte. «Die hohen Energiepreise sind die Achillesferse des privaten Konsums», so Dany-Knedlik. Sollten sie nicht spürbar sinken, würden die Haushalte auch über den Jahreswechsel hinaus zurückhaltend bleiben. Die private Binnennachfrage dürfte daher weiterhin kaum zur Wirtschaftsleistung beitragen.
(Reuters)