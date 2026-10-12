«Der Wechsel bietet ⁠die Chance für einen Neustart», sagte die Präsidentin der Familienunternehmer, Marie-Christine Ostermann, am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. «Die Unternehmen erwarten ‌jetzt Reformen, die Beschäftigung attraktiver machen, Leistung belohnen und Wachstum stärken.» Deutschland ‌könne sich kein weiteres Verwalten des Status ​quo leisten. Notwendig seien Reformen, die Sozialsysteme und Beschäftigung finanzierbar machen sowie Leistung und Wachstum stärken. Dazu zähle die vollständige Umsetzung der Vorschläge der Alterssicherungskommission – inklusive der Abschaffung der sogenannten Rente mit 63. Daran werde sich Schweitzer messen lassen müssen, sagte Ostermann.